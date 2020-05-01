Евгений Цыганов боится не потянуть свою большую семью во время карантина

Пандемия привносит проблемы даже в жизнь очень успешных людей. Евгений Цыганов, к примеру, очень переживает, что уже долгое время сидит без работы, рассказывает woman.ru.
Евгений Цыганов — счастливый многодетный отец. Мужчина воспитывает семерых детей от бывшей гражданской супруги Ирины Леоновой и сына от актрисы Юлии Снигирь.
Несложно догадаться, что материальное содержание такого количества наследников дорого обходится артисту.
Недавно Цыганов пообщался с Чулпан Хаматовой в прямом эфире блога ее фонда «Подари жизнь». Ранее знаменитость признавалась, что из-за карантина лишилась регулярного заработка и живет на сбережения.
Евгений поведал, что у него ситуация развивается подобным образом. Актер уже довольно долго сидит без работы и испытывает тревогу за благополучие всех своих наследников. «Месяц назад закончились съемки в Мурманске. В какой-то момент сказали, что все, дальше нельзя продолжать из-за карантина, и нас отправили домой. Когда мы вернулись с коллегами в Москву, я не мог представить себе, что будет такое. Я привык каждый день что-то делать, куда-то идти. А тут я почувствовал себя школьником после выпуска, который не может выбрать, в какой институт ему поступать», — сказал Цыганов во время разговора с Чулпан Хаматовой.
Впрочем, артист старается не унывать. Он проводит максимум времени с ребятами и пытается научить их чему-то новому. «Сейчас я занимаюсь педагогической деятельностью со своими детьми, учу их игре на гитаре. Они же дома, и их надо чем-то занять. Есть прогрессы, не у каждого, но есть», — заключил Евгений.