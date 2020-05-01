Евгений Цыганов боится не потянуть свою большую семью во время карантина

Евгений поведал, что у него ситуация развивается подобным образом. Актер уже довольно долго сидит без работы и испытывает тревогу за благополучие всех своих наследников. «Месяц назад закончились съемки в Мурманске. В какой-то момент сказали, что все, дальше нельзя продолжать из-за карантина, и нас отправили домой. Когда мы вернулись с коллегами в Москву, я не мог представить себе, что будет такое. Я привык каждый день что-то делать, куда-то идти. А тут я почувствовал себя школьником после выпуска, который не может выбрать, в какой институт ему поступать», — сказал Цыганов во время разговора с Чулпан Хаматовой.