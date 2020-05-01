Ученые доказали: кошки понимают человеческую речь

Котовладельцев можно разбить на 2 лагеря: одни утверждают, что их кот все понимает, только ответить не может, другие - что коты вообще не понимают человеческую речь. Но что же на самом деле? Понимают ли кошки, что говорит хозяин или они ориентируются только на интонацию в голосе?
В этом вопросе попытались разобраться японские ученые Ацуко Сайто и Казутака Шинозука. Результаты исследования удивительны, ведь удалось доказать, что кошки не просто различают интонацию, они понимают человеческую речь.
Как именно проводили эксперименты?
Понятное дело, что поговорить с кошками в прямом смысле слова нельзя, точнее можно, но ответ вы не поймете. Ученые пообщались с 78 котами и кошками, а для чистоты эксперимента в исследовании участвовали не только домашние коты, но и животные из кото-кафе, у которых нет определенного хозяина.
За основу взяли вопросы: понимает ли кот, как его зовут, может ли отличить свое имя от похожих слов?
Хозяин или человек, который кормит и ухаживает за котом в кото-кафе, поочередно произносили слова, созвучные с кличкой кота и саму кличку. К примеру, кота зовут Васька, созвучные слова - Аська, Баська, Маська и так далее.
В другой части эксперимента произносить клички животных должны были люди незнакомые. Клички кошек из кафе также "перемешивали" между собой и называли поочередно.
Оказалось, что во всех случаях мурлыки, а точнее более 50% опрошенных котов, реагируют именно на свою кличку, а созвучные слова и чужие имена игнорируют. Реагируют кошки по-разному: они могут подойти к человеку, повернуться к нему или просто шевельнуть ухом, все зависит от степени заинтересованности. Но результат таков - большинство котов могут отличить свое имя от похожих по звучанию слов. Значит, человеческую речь они понимают.
Насколько хорошо кошки понимают человека?
У наших питомцев в самом деле отлично развит слух и они хорошо запоминают слова. В среднем кот может запомнить до 100 слов, произносимых хозяином. Некоторые кошки могут различать на слух до 20 названий предметов и приносить их хозяину, но это, конечно, результат долгих тренировок.
Важную роль играет также интонация: коты отлично понимают, что хозяин зол или расстроен по одному тону голоса, сообщает zen.yandex.ru.