Пт, 1.05.2020
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Кудрявцева умилила поклонников снимком полуторагодовалой дочери

Лера Кудрявцева

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Подписчики теледивы назвали ее девочку куколкой со взрослым взглядом, пишет Пятый канал.

Фото полуторагодовалой Маши Макаровой не оставило равнодушными никого из подписчиков ее матери Леры Кудрявцевой. Телеведущая опубликовала снимок дочери на своей странице в Instagram. Малышка стоит в зеленой толстовке с капюшоном, а взгляд устремлен вдаль.

Этот не по-детски серьезный взор покорил фанатов больше всего. Пользователи отметили, что у маленькой девочки взрослый взгляд. Вдобавок к этому имеются румяные щечки и курносый нос — все, что составляет портрет очаровательного ребенка. Кадр с Машей собрал больше 130 тысяч «лайков». 

Instagram @leratv

«Лерочка, какая хорошенькая у вас доченька!»

«Невероятно красивый ребенок!»

«Куколка махонькая со взрослым взглядом и осознанием! Обожаю эту девочку!»

«Глаза-озера», — оценили фолловеры.

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