Рыжий из «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых проблем

Серьезные финансовые трудности испытывают актер театра и кино Эммануил Виторган и его супруга Ирина. О тяжелом финансовом положении ранее рассказал эстрадный певец Александр Серов, Riafan.ru.

Участник поп-группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов из-за кризиса погрузился в состояние депрессии. Бывшая возлюбленная певца Олеся Сазыкина призналась, что Андрей начал серьезно злоупотреблять спиртными напитками. По ее словам солист «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых трудностей, передает MK.Ru.