Рыжий из «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых проблем

Звезды российского шоу-бизнеса оказались на грани разорения из-за эпидемии коронавируса.
Серьезные финансовые трудности испытывают актер театра и кино Эммануил Виторган и его супруга Ирина. О тяжелом финансовом положении ранее рассказал эстрадный певец Александр Серов, Riafan.ru.
Участник поп-группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов из-за кризиса погрузился в состояние депрессии. Бывшая возлюбленная певца Олеся Сазыкина призналась, что Андрей начал серьезно злоупотреблять спиртными напитками. По ее словам солист «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых трудностей, передает MK.Ru.
«У него всегда были проблемы с алкоголем, а сейчас второй месяц самоизоляции, у него полная «расслабуха», — пояснила Сазыкина.