Этой хрупкой девушке всего 20 лет, и со школы она мечтала лишь об одном — делать макияж мертвым

С тех пор Сон увлеклась профессией и начала постигать тонкости похоронного бизнеса, в котором уже работал её брат. Девушка трудилась рабочий день, хотя родители и не были в восторге от того, что школьница посвящает себя такому занятию, пишет Sin Chew Daily.

Однако после школы Сон решила освоить профессию визажиста для умерших. И, поняв, насколько серьёзны намерения девушки, семья её поддержала. Говоря об особенностях работы, малайзийка рассказывает, что она должна находиться на связи 24/7 и не может взять выходной. Но, несмотря ни на что, не перестаёт любить своё занятие и планирует продолжить обучение в Тайване.