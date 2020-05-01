Эстонские дети вместо мультфильмов в интернете натыкаются на порнофильмы

Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Дети в интернете сами сознательно не будут искать материалы порнографического содержания. Но некоторые представители этого бизнеса для взрослых очень часто используют для привлечения на свою страницу фотографии героев мультфильмов Disney.
Большинство родителей делают всё возможное, чтобы оградить своих детей от такого содержания и подарить им безоблачное детство. Но наш дигитальный мир иногда готовит опасности в тех местах, где даже не ожидаешь их увидеть.
«Многие родители ошибочно считают, что до тех пор, пока дети не ищут порно или на компьютере установлены ограничения, всё в интернет-среде безопасно. Но вы удивитесь, что большинство детей впервые сталкиваются с порнофильмами случайно», - пишет журналист Джонатон Ван Марен.
Из исследования BBFC выяснилось, что 75 процентов родителей подростков считают, что их дети уже видели порно, но на самом деле 53 процента детей уже сталкивались с таким содержанием.
63 процента детей в возрасте от 11 до 13 лет натыкались на порнофильмы случайно, среди ответивших были и 7-летние, которые случайно попадали на сайты с таким содержанием.
Еще из исследования BBFC выясняется, что мальчики и девочки, особенно девочки начинали смотреть порнофильма, чтобы получить больше информации о сексе.
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