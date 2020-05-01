Эстонские дети вместо мультфильмов в интернете натыкаются на порнофильмы

Большинство родителей делают всё возможное, чтобы оградить своих детей от такого содержания и подарить им безоблачное детство. Но наш дигитальный мир иногда готовит опасности в тех местах, где даже не ожидаешь их увидеть.

«Многие родители ошибочно считают, что до тех пор, пока дети не ищут порно или на компьютере установлены ограничения, всё в интернет-среде безопасно. Но вы удивитесь, что большинство детей впервые сталкиваются с порнофильмами случайно», - пишет журналист Джонатон Ван Марен.

Из исследования BBFC выяснилось, что 75 процентов родителей подростков считают, что их дети уже видели порно, но на самом деле 53 процента детей уже сталкивались с таким содержанием.

63 процента детей в возрасте от 11 до 13 лет натыкались на порнофильмы случайно, среди ответивших были и 7-летние, которые случайно попадали на сайты с таким содержанием.

Еще из исследования BBFC выясняется, что мальчики и девочки, особенно девочки начинали смотреть порнофильма, чтобы получить больше информации о сексе.

Читайте материал целиком на портале Elu24.

На Pornhub можно найти порнографическую версию популярного мультфильма ФОТО: Kuvatõmmis Pornhubist