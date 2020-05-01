Андрей Разин назвал виновных в смерти Нины Кирсо

Улучшения были, но незначительные. Эти годы она провела в коме. Коллега артистки Андрей Разин назвал виновных в её смерти. Он винит в утрате украинские власти. Сначала Порошенко, а потом и Зеленский не пустили его на Украину, где он мог бы, используя свои связи, оказать помощь певице. Позже он обращался к Владимиру Зеленскому как артисту и умолял пропустить его к Кирсо. Однако нынешний президент Украины никак не отреагировал на его призыв. Сейчас Разин обеспокоен состоянием родных Нины Кирсо: её мужа, сына и родственников. «Царствие небесное этой прекрасной артистке. Российский и украинский шоу-бизнес понес огромную утрату. Светлая память Нинуле. Я приношу искренние соболезнования сыну, мужу и всем близким родственникам Нины по поводу ее кончины», - закончил свой длинный пост в Instagram Андрей Разин, пишет 7d.org.ua.