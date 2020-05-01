Лера Кудрявцева хочет отсудить у Андрея Разина 30 тысяч евро за клевету

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Поводом стал один из постов артиста. В нем он отмечал, что якобы однажды они с участниками группы решили вызвать девочек. В итоге к ним приехала среди прочих и Лера Кудрявцева. Интересно, что позже Разин удалил этот пост, пишет Телепрограмма.