Лера Кудрявцева хочет отсудить у Андрея Разина 30 тысяч евро за клевету

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Поводом стал один из постов артиста. В нем он отмечал, что якобы однажды они с участниками группы решили вызвать девочек. В итоге к ним приехала среди прочих и Лера Кудрявцева. Интересно, что позже Разин удалил этот пост, пишет Телепрограмма.
Между тем точка в этой истории не поставлена. Лера Кудрявцева теперь требует за обидные словечки с продюсера 2,5 миллиона рублей или 31 тысячу евро.
Также она хочет отсудить деньги у одного из крупных СМИ, которое процитировало тот пост. С журналистов ведущая программы на НТВ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» хочет получить 500 тысяч рублей (6 тысяч евро) за моральный вред, сообщает телеграм-канал Mash.
Отметим, что первым мужем Леры Кудрявцевой был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. В 1990 году она родила от него сына Жана.