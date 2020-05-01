Скучающая на самоизоляции эстонская суперзвездочка сказала, чем займется после снятия ограничений

Артистка призналась, что было очень скучно, но хорошо. «Большую часть времени просто провела дома, иногда ходила на прогулки и каталась на велосипеде. На учебу ходить не получилось, выступлений тоже не было, а еще я не помню, когда в последний раз видела своих парней из группы», - сказала Борн.

За время сидения дома певица убедилось в том, что безделье сводит с ума. «Уверена, что как только погода улучшится и, наконец, разрешат выйти на улицу группами, то дома буду проводить очень мало времени», - добавила Элина.

Как только закончится весь этот ужас, артистка прыгнет в поезд и поедет к маме на дачу.