Пт, 1.05.2020
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Скучающая на самоизоляции эстонская суперзвездочка сказала, чем займется после снятия ограничений

Элина Борн дома во время самоизоляции

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami videost

Эстонская певица и звезда «Евровидения» Элина Борн (25) отвечала в Instagram на вопросы подписчиков и рассказала, чем занималась во время самоизоляции.  

Артистка призналась, что было очень скучно, но хорошо. «Большую часть времени просто провела дома, иногда ходила на прогулки и каталась на велосипеде. На учебу ходить не получилось, выступлений тоже не было, а еще я не помню, когда в последний раз видела своих парней из группы», - сказала Борн. 

За время сидения дома певица убедилось в том, что безделье сводит с ума. «Уверена, что как только погода улучшится и, наконец, разрешат выйти на улицу группами, то дома буду проводить очень мало времени», - добавила Элина.

Как только закончится весь этот ужас, артистка прыгнет в поезд и поедет к маме на дачу. 

Но сегодня эстонский портал Elu24 развеет скуку артистки и позволит ей выступить с онлайн-концертом в 8 часов вечера на своей платформе. 

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