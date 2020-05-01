«Голливуд!» Сестра Нюши в прозрачном наряде восхитила подписчиков

Одиннадцатикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина на своей странице в Instagram опубликовала очередной снимок, на котором предстала перед подписчиками в сногсшибательном образе, пишет Пятый канал.
На фото 24-летняя сестра певицы Нюши позирует в черном полупрозрачном платье с оголенной спиной, сквозь которое угадываются ее спортивные бедра. Волосы девушки завиты в крупные локоны, а глаза скрыты под солнцезащитными очками.
Судя по всему, спортсменка своей публикацией отметила Международный день джаза, который приходится на 30 апреля.
Достаточно сесть на стул и включить эту музыку. Сразу чувствую себя намного лучше!
— написала Мария Шурочкина.
Пост знаменитости не оставил равнодушными многочисленных подписчиков. Юзеры отметили запредельную сексуальность девушки.
«Однозначно — Голливуд!»
«Какая красивая эротическая фотка, супер!»
«Шикарная кисуля, хороша малышка, сексуальная фея»;
«Ого! Такие красивые платье и фигура»;
«Эротичненько», — пишут восхищенные пользователи.