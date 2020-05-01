Певица Рита Ора раззадорила фанатов сексуальной формой для тренировок

Британская певица и актриса 29-летняя Рита Ора взбудоражила поклонников горячими снимками своих тренировок. Судя по всему, в самоизоляции девушка решила увлечься спортом. На фото она предстала в облегающем фигуру костюме с глубоким декольте, пишет Пятый канал.
Я начала наносить красную помаду и яркие цветные кроссовки, это случилось,
— призналась звезда.
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Фолловеры пришли в восторг от откровенных фотографий. Многие захотели принять участие в тренировках с таким сексуальным инструктором как Рита.
«Я буду твоим партнером по спортзалу»
«Горячо»
«Давай заниматься вместе!»
«Какая красотка!»
«Мне нужен такой тренер как ты», — флиртовали в сети с певицей поклонники.