Пт, 1.05.2020
Блогер из Петербурга рассказывает, почему он больше никогда не приедет в Таллинн СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Певица Рита Ора раззадорила фанатов сексуальной формой для тренировок

Рита Ора

ФОТО: HENRY NICHOLLS/REUTERS

Британская певица и актриса 29-летняя Рита Ора взбудоражила поклонников горячими снимками своих тренировок. Судя по всему, в самоизоляции девушка решила увлечься спортом. На фото она предстала в облегающем фигуру костюме с глубоким декольте, пишет Пятый канал.

Я начала наносить красную помаду и яркие цветные кроссовки, это случилось,

— призналась звезда.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Фолловеры пришли в восторг от откровенных фотографий. Многие захотели принять участие в тренировках с таким сексуальным инструктором как Рита.

«Я буду твоим партнером по спортзалу»

«Горячо»

«Давай заниматься вместе!»

«Какая красотка!»

«Мне нужен такой тренер как ты», — флиртовали в сети с певицей поклонники.

НАВЕРХ