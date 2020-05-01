Певица Рита Ора раззадорила фанатов сексуальной формой для тренировок

Британская певица и актриса 29-летняя Рита Ора взбудоражила поклонников горячими снимками своих тренировок. Судя по всему, в самоизоляции девушка решила увлечься спортом. На фото она предстала в облегающем фигуру костюме с глубоким декольте, пишет Пятый канал.