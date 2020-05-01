Принц Луи готовится к знакомству с новыми для себя семейными традициями

Как рассказал изданию Us Weekly инсайдер, принц Луи скоро познакомится с новыми для себя семейными традициями. К примеру, он присоединится к брату и сестре, шестилетнему принцу Джорджу и четырехлетней принцессе Шарлотте, в новых играх и занятиях, а также будет участвовать в кулинарных экспериментах своей мамы. Герцогиня Кэтрин любит готовить и приобщает детей к этому занятию.