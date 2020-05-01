Эвелин Ильвес в шоке от 12-часовых рабочих дней: не думала, что в Эстонии так эксплуатируют людей

«Я, конечно, еще довольно мало времени работаю в сфере гигиены труда, но первое впечатление очень и очень неприятное: на удивление, большое количество предприятий и организаций не поддерживают здоровые условия труда для сотрудников и, к сожалению, и не считают безопасность на работе достаточно важной. Изо дня в день 12-часовые рабочие смены, во время которых нужно поднимать тонны товаров. Женщине чуть старше среднего возраста. Я не верила, что у нас так эксплуатируют людей. Также я не думала, что страх потерять работу может быть таким сильным, что под угрозу ставят самое ценное - здоровье», - написала Эвелин Ильвес в блоге Toidutare на Õhtuleht.