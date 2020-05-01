«В кого ты такая?» Климова восхитилась новой фотосессией дочери

Актриса родила детей от разных мужем. Отцом старшей дочери Елизаветы является ювелир Илья Хорошилов, двух сыновей знаменитость родила от актера Игоря Петренко, а младшую наследницу Беллу – от актера Гелы Месхи. Екатерина очень гордится своими детьми и всячески проявляет любовь к ним.

Недавно Елизавета решила порадовать пользователей Сети новыми профессиональными фотографиями. Актриса одна из первых прокомментировала портреты своей дочери. Она написала: "В кого ты такая красивая?". Девочка скоромно ответила: "Не знаю...". Поклонники заметили, что Лиза удивительно похожа на свою мать. По крайней мере, взгляд у нее такой же.