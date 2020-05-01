Пт, 1.05.2020
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«В кого ты такая?» Климова восхитилась новой фотосессией дочери

Екатерина Климова с дочерью Елизаветой

ФОТО: Скриншот с Instagram

Екатерина Климова – счастливая мама четырех детей. Старшей дочери актрисы уже 18 лет, пишут Дни.ру.

Актриса родила детей от разных мужем. Отцом старшей дочери Елизаветы является ювелир Илья Хорошилов, двух сыновей знаменитость родила от актера Игоря Петренко, а младшую наследницу Беллу – от актера Гелы Месхи. Екатерина очень гордится своими детьми и всячески проявляет любовь к ним.

Недавно Елизавета решила порадовать пользователей Сети новыми профессиональными фотографиями. Актриса одна из первых прокомментировала портреты своей дочери. Она написала: "В кого ты такая красивая?". Девочка скоромно ответила: "Не знаю...". Поклонники заметили, что Лиза удивительно похожа на свою мать. По крайней мере, взгляд у нее такой же.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, старшая дочь Климовой растет очень талантливой. Однако по стопам своей мамы девочка, скорее всего, не пойдет. Зато она умеет петь и играть на гитаре. Однажды Лиза публиковала видео, где она исполняет композицию Fleur "Формалин".

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