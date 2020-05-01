Галерея: смотрите, что творилось в Вальпургиеву ночь в Тарту

Следуя древним традициям, обычно жители нашей страны в эту ночь разводят огромные костры, чтобы очиститься силой огня от злых духов зимы. Праздники не обходятся и без любимого атрибута ведьм - метлы. Но в этом году из-за коронавируса все массовые мероприятия запрещены и собираться больше, чем по двое с дистанцией в два метра, запрещено. Полиция обещала усилить патрулирование улиц в эти длинные выходные по всей стране в два раза, но, как мы сможем видеть, в Тарту такой необходимости в ночь с четверга на пятницу не было.