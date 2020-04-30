Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет в коме

Женщина перенесла инсульт в июне 2018 года. В 2019-м некоторые издания даже сообщали об улучшении состоянии Нины Кирсо. Однако чуда не произошло. Сегодня 56-летняя артистка ушла из жизни.
Нина Кирсо скончалась в Полтаве. О смерти певицы в социальной сети написала ее сестра Алла. «Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв», — отметила родственница, пишет Starhit.ru.
Поклонники солистки «Фристайла» приносят соболезнования близким Нины. Известно, что 1 июня 2018 года у певицы был инсульт, последствиями которого стала глубокая кома. Впоследствии выяснилось, что женщина давно страдала от гипертонии, но игнорировала симптомы.
«В тот злополучный день верхнее давление у нее подскочило за 300! То есть удар был серьезный. Может, у нее что-то и побаливало накануне, но она списывала это на гормональный сбой, который происходит у женщин после 50. От таблеток Нина всегда категорически отказывалась, доверяла нетрадиционной медицине», — говорил гитарист коллектива Сергей Ганжи.
Друзья и знакомые делали всё возможное, чтобы Нину лечили лучшие врачи Украины. В Полтаву ее перевезли после того, как в Киеве произошла неприятная история.
«Туда Толя Розанов и сестра Нины отдавали большие деньги — около десяти тысяч евро в месяц. Врачи начали нас обманывать. Например, присылают фотографию и говорят: «Нина открыла глаза!» А потом ее сестра приходит и говорит: «Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики, скорее всего, пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!» Представляете, насколько все было цинично! А в Полтаве сейчас отличные условия — отдельная палата в тихом корпусе, уход хороший», — говорил гитарист группы.