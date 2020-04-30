Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет в коме

Друзья и знакомые делали всё возможное, чтобы Нину лечили лучшие врачи Украины. В Полтаву ее перевезли после того, как в Киеве произошла неприятная история.

«Туда Толя Розанов и сестра Нины отдавали большие деньги — около десяти тысяч евро в месяц. Врачи начали нас обманывать. Например, присылают фотографию и говорят: «Нина открыла глаза!» А потом ее сестра приходит и говорит: «Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики, скорее всего, пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!» Представляете, насколько все было цинично! А в Полтаве сейчас отличные условия — отдельная палата в тихом корпусе, уход хороший», — говорил гитарист группы.