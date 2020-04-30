Запрещенные фотоснимки современной Риги: как же мы скучаем по этому красивому городу

И всё же есть здесь место, куда вход простому смертному закрыт, а снимки оттуда редкость. По сути фотографирование с этой обзорной точки не разрешается в целях безопасности, поэтому и все снимки отсюда можно считать запрещенными. Но мне повезло и я могу вам показать немного такой запрещенной Риги! Пишет Zen.Yandex.ru.

Снимки Риги ФОТО: Stanislav Gorbunov

Сейчас эта фотоподборка особенно актуальна, поскольку просто так жители Эстонии не могут попасть в столицу Латвии.

Томить не буду и сразу скажу, что всего около месяца назад (а было это несколько лет назад - прим.ред.) я оказался на крыше отеля Radisson Blu Hotel Latvia, расположенного практически в самом центре Риги. Эту 26-этажную гостиницу построили еще в 1979 году для иностранных туристов, а в 2001 полностью реконструировали. Тогда здесь достроили ещё один этаж, в котором оборудовали обзорный ресторан и панорамные лифты с внешней стороны здания.

Снимки Риги ФОТО: Stanislav Gorbunov

Попасть в бар и насладиться видами города может любой, но только через толстые стекла окон. А вот подняться еще на этаж и выйти на крышу без специального разрешения от управляющего гостиницей вряд ли получится. Но так уж случилось, что как раз этот самый управляющий, словно местный рижский Карлсон, и предложил прогуляться по крыше отеля небольшой компании блогеров со всего мира, в которой волею случая оказался и ваш покорный слуга (всегда хотел использовать этот оборот из романов позапрошлого века и вот, наконец, получилось).

При этом, конечно же, были нарушены многие правила и запреты, но чего не сделаешь для эффектной рекламы своего бизнеса.

Снимки Риги ФОТО: Stanislav Gorbunov

К сожалению, в тот вечер было облачно и закат получился смазанным, но всё же виды Риги оказались захватывающе интересными. В частности с крыши гостиницы был неплохо виден футбольный стадион, построенный в 2000 году.

Снимки Риги ФОТО: Stanislav Gorbunov

Не менее впечатляющим был вид и на исторический центр города. Эклектика и старина здесь правят балом!

Снимки Риги ФОТО: Stanislav Gorbunov

Особенно выделялся на некотором удалении важная транспортная артерия города –Каменный мост, построенный в 1957 году. За ней слева сразу же видна и новая доминанта Риги – Национальная библиотека. На этом же фото есть и другие рижские символы - Монумент Свободы, построенный в 1935 год и чудом не снесенный после Второй Мировой войны, а также знаменитая церковь святого Петра, которая до построения Рижской телебашни была самым высоким зданием в городе. Ну, а в самом левом углу заметен и Земгальский железнодорожный мост 1914 года строения.

Снимки Риги ФОТО: Stanislav Gorbunov

А вы знали, что когда-то в том месте стояли рядом два моста – старый и новый? Вот картинка из интернета с этим видом.

Снимки Риги ФОТО: Stanislav Gorbunov