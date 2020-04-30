Запрещенные фотоснимки современной Риги: как же мы скучаем по этому красивому городу

Столица Латвии Рига давно уже массово растиражирована на фотоснимках всех мастей, со всех обзорных точек и в любое время дня и ночи. Оригинальный панорамный кадр этого города сделать практически не реально.
И всё же есть здесь место, куда вход простому смертному закрыт, а снимки оттуда редкость. По сути фотографирование с этой обзорной точки не разрешается в целях безопасности, поэтому и все снимки отсюда можно считать запрещенными. Но мне повезло и я могу вам показать немного такой запрещенной Риги! Пишет Zen.Yandex.ru.
Сейчас эта фотоподборка особенно актуальна, поскольку просто так жители Эстонии не могут попасть в столицу Латвии.
Томить не буду и сразу скажу, что всего около месяца назад (а было это несколько лет назад - прим.ред.) я оказался на крыше отеля Radisson Blu Hotel Latvia, расположенного практически в самом центре Риги. Эту 26-этажную гостиницу построили еще в 1979 году для иностранных туристов, а в 2001 полностью реконструировали. Тогда здесь достроили ещё один этаж, в котором оборудовали обзорный ресторан и панорамные лифты с внешней стороны здания.
Попасть в бар и насладиться видами города может любой, но только через толстые стекла окон. А вот подняться еще на этаж и выйти на крышу без специального разрешения от управляющего гостиницей вряд ли получится. Но так уж случилось, что как раз этот самый управляющий, словно местный рижский Карлсон, и предложил прогуляться по крыше отеля небольшой компании блогеров со всего мира, в которой волею случая оказался и ваш покорный слуга (всегда хотел использовать этот оборот из романов позапрошлого века и вот, наконец, получилось).
При этом, конечно же, были нарушены многие правила и запреты, но чего не сделаешь для эффектной рекламы своего бизнеса.
К сожалению, в тот вечер было облачно и закат получился смазанным, но всё же виды Риги оказались захватывающе интересными. В частности с крыши гостиницы был неплохо виден футбольный стадион, построенный в 2000 году.
Не менее впечатляющим был вид и на исторический центр города. Эклектика и старина здесь правят балом!
Особенно выделялся на некотором удалении важная транспортная артерия города –Каменный мост, построенный в 1957 году. За ней слева сразу же видна и новая доминанта Риги – Национальная библиотека. На этом же фото есть и другие рижские символы - Монумент Свободы, построенный в 1935 год и чудом не снесенный после Второй Мировой войны, а также знаменитая церковь святого Петра, которая до построения Рижской телебашни была самым высоким зданием в городе. Ну, а в самом левом углу заметен и Земгальский железнодорожный мост 1914 года строения.
А вы знали, что когда-то в том месте стояли рядом два моста – старый и новый? Вот картинка из интернета с этим видом.
Сама гостиница расположена у бульвара Бривибас, который в советское время назывался проспектом Ленина. Наверное, это самая важная улица города, со множеством достопримечательностей. С крыши гостиницы как раз открывается хороший вид на одну из них - православный Кафедральный собор с очень интересной судьбой.
Он был построен в 1869 году на пожертвования прихожан. Главным же меценатом строительства стал царь Александр Второй, давший из своих личных средств на строительство 900 тысяч рублей (11 250 евро). После революции Ригу заняли немецкие войска, которые спилили у собора кресты и сделали здесь гарнизонную кирху.
Позже этот храм возродил заново Иоанн Поммер, ставший архиепископом Рижским и Латвийским. Его деятельность на этом посту была слишком удачной, что вряд ли могло понравиться советским органам. В 1934 году он был зверски убит у себя на пригородной даче. То убийство так и не было раскрыто...
А после войны у собора второй раз спиливают кресты, перестраивают и создают здесь Дом Знаний, с планетарием и кафетерием. Приятно знать, что теперь здесь снова православный собор. Такие вот перипетии одного здания всего за 100 лет...
Напоследок взгляните на это очень необычное рижское здание с башенкой. Это бывшее здание издательства и типографии газеты "Сегодня", построенное в 1939 году в стиле функционализм. Восьмиэтажное здание было некогда самым высоким зданием Риги, высотой 32,2 метра, превышая официально разрешенную здесь высоту застройки в 21,3 метра. В интернете его архитектором называют Сергея Антонова, но местный историк архитектуры профессор Я. Крастиньш называет таковым Альфреда Биркхана в своей книге "Строительное искусство Латвийской Республики". Также Биркхан им обозначен как архитектор этого здания в книге "Стили архитектуры Риги", при этом упомянуто, что башенка на здании - дань предшествовавшему стилю Ар-Деко.