Жить здорово! Елена Малышева купила шикарный дворец в Нью-Йорке за миллионы долларов

Это оказалось самой крупной покупкой года для всего штата. Особняк обошелся Малышевой в 6,5 миллионов долларов. В доме есть 21 спальня, столовая с мраморным камином, несколькими ванными комнатами отделанными мрамором, гостиные. Дом украшен дорогой ретро мебелью, потолки украшают хрустальные люстры. Сейчас в нём проживает сын телеведущей Юрий. Однако выяснилось, что у обоих сыновей Малышевой имеются свои квартиры на Манхэттене в одном и том же небоскребе. Причем обе оплатила знаменитая мать. Каждая квартира обошлась Елене в 4,2 миллиона долларов, пишет 7d.org.ua. А вы верите в то, что Елена Малышева столько зарабатывает?