Тимур Батрутдинов поделился интимными радостями

Тимур Батрутдинов считается одним из самых завидных женихов российской эстрады. Но артист пока не спешит связывать себя узами брака, пишет Dni.ru.
В недавнем прямом эфире со своей приятельницей Ольгой Бузовой юморист рассказал о планах на жизнь. Как отметил актер, его порядком утомили вопросы, когда же он наконец женится. "Ну да, часики тикают. Это ж не значит, что я должен рваться в загс просто так?" – возмущается 42-летний артист.
Тимур Батрутдинов не скрывает, что у него богатая сексуальная жизнь. Сейчас, правда, в силу возраста он стал более спокойно относиться с представительницам прекрасной половины человечества.
В молодости он с удовольствием пользовался своей популярностью для того, чтобы заманить понравившуюся девушку в постель. Также Батрутдинов никогда не был против экспериментов. Как рассказал Тимур, в его жизни был секс втроем. Правда, артист не считает это достижением – так, детский лепет.
"Бывало такое, что занимался сексом с девушками, и имен их не знал", – заявил мужчина Ольге Бузовой.
Как отметил опытный обольститель, иногда при виде красавицы бывает не до того, чтобы уточнить, как ее зовут. Тимур Батрутдинов признался, что у него действительно было немало партнерш.
Напомним, артисту приписывали романы со многими красавицами российского шоу-бизнеса. Даже Ольга Бузова успела походить названных в невестах юмориста. Однако сердце мужчины пока свободно, сообщает StarHit.
Как и обещал во вчерашнем прямом эфире, кидаю карусельку своих преображений в порядке убывания волос. Какой вариант вы хотели бы видеть на мне? 1. Татарская классика. 2. Батртаньян. 3. Губная окружная. 4. Усы, каюсь 5. Егор Батрудов 👨🏻👍🏻 6. Чарли Че 7. Адик Гэ 8. Мама, я выбросил мусор 9. А есть ещё варианты? Обязательно учту при следующем отращивании. Всем хорошего настроения! Прорвёмся!