Сестру Бузовой заподозрили в пластике, увидев ее старое фото

Однако, несмотря на то что у Анны заметно изменились черты лица, из-за чего её обвиняли в пластике, сама девушка настаивает, что дело просто в похудении. В подтверждение она привела второе фото — в розовом спортивном костюме. И отметила, что склонна к полноте и много работает над собой.

Сразу отмечу, что никаких операций (как некоторые пишут) я не делала и на данный момент против любых хирургических вмешательств на лице, если только не существует каких-то явных угроз здоровью или же огромного комплекса по поводу какого-либо изъяна. Разница между фото — примерно 10 лет и 15 кг,

При этом Бузова предложила подписчикам выбрать, какой кадр им нравится больше. Однако реакция пользователей оказалась довольно непредсказуемой. Многие восхищались тем, насколько Анна изменилась и похорошела. Но нашлись и те, кто не поверил, что она не прибегала к помощи пластических хирургов. По мнению этих юзеров, раньше у девушки была естественная красота, а теперь ни Анну, ни ее сестру Ольгу просто не узнать.