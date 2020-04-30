Не буяньте! Полиция направит на патрулирование улиц Эстонии вдвое больше полицейских

В связи с чрезвычайным положением в стране запрещены все массовые сборы и гуляния, но полиция уверена, что в эту Вальпургиеву ночь найдутся те, кто будет вести себя безответственно. Для того, чтобы предотвратить это, на улицах появится больше полицейских патрулей, пишет Elu24.
«Если до чрезвычайного положения в среднем на улицах Эстонии было около сотни патрулей, то сегодняшней ночью и в ближайшие выходные их будет вдвое больше», - объяснил ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны комиссар Таго Трей.
Трей подчеркнул, что и в Вальпургиеву ночь нельзя забывать, что по-прежнему стоит соблюдать правила чрезвычайного положения и общие правила безопасности.
«Исходя из чрезвычайного положения запрещено проводить общественные мероприятия и собираться компаниями, так как это увеличивает риск возникновения новой вспышки заболевания. На костер Вальпургиевой ночи можно собраться в тесном кругу семьи, не делая это в общественных местах», - напомнил Трей.