Не буяньте! Полиция направит на патрулирование улиц Эстонии вдвое больше полицейских

Подобные празднования в этом году запрещены, полиция надеется, что у людей хватит сознательности не отмечать Вальпургиеву ночь.

В связи с чрезвычайным положением в стране запрещены все массовые сборы и гуляния, но полиция уверена, что в эту Вальпургиеву ночь найдутся те, кто будет вести себя безответственно. Для того, чтобы предотвратить это, на улицах появится больше полицейских патрулей, пишет Elu24.