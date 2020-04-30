«Девушка Бонда»: певица Zivert задумалась о кинокарьере

Пост она сопроводила селфи — на черно-белом снимке у нее четко подведенные губы, очень серьезное выражение лица, волосы собраны на затылке. Судя по всему, пока она не определилась с жанром картины, в которой хотела бы появиться на экране.

Хочу сняться в кино. Придумайте мне роль? (буду фантазировать) Триллер? Или что?

— обратилась к поклонникам певица.

Фолловеры живо кинулись фантазировать на эту тему, предлагая ей видные варианты.

«Спецагент, как в фильме «Анна»;

«Это должна быть непременно фантастика. А вы в роли спасительницы мира»;

«Девушка Бонда»;

«Скорее мелодрама»;

«Криминал. Вы в роли детектива расследуйте самые громкие убийства!» — спорили в комментариях фанаты.