Лолите и Дмитрию Иванову удалось оформить развод

Мы с вами всем все доказали. И про брак, и про другие дела, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла. Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт. А кроме того, не хочется, чтобы человек зарабатывал деньги на ток-шоу на разводе со мной,