Лолите и Дмитрию Иванову удалось оформить развод

Около девяти лет длился брак Лолиты Милявской и ее пятого супруга — тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Пара рассталась, так и не сумев сохранить теплые дружеские отношения. Сегодня Милявская и Иванов наконец оформили развод, пишет Стархит.
О расторжении брака Лолита мечтала давно, вот только Дмитрий постоянно откладывал это дело. Сегодня паре удалось поставить точку в отношениях. Об этом рассказал представитель звезды — адвокат Сергей Жорин.
Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем очевидна,
— отметил правозащитник.
Сейчас Дмитрия Иванова поддерживает другая женщина — владелица косметологического салона Ольга Кулиева.
Пара снимает квартиру в элитном районе Москвы. Что касается Лолиты, то и она не одинока. Правда, певица не торопится рассказывать о новом ухажере.
Мы с вами всем все доказали. И про брак, и про другие дела, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла. Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт. А кроме того, не хочется, чтобы человек зарабатывал деньги на ток-шоу на разводе со мной,
— делилась как-то 56-летняя артистка, намекая на новые отношения.