Варнава в пижаме удивила подписчиков элегантной фотосессией

Екатерина Варнава поделилась с подписчиками кадрами с необычной, но актуальной в условиях самоизоляции фотосессии. Юмористка и актриса предстала перед фанатами в пижаме и маске для сна. Причем рубашка, которая, видимо, должна надеваться сверху, на всех фото «летает» рядом с артисткой, пишет Пятый канал.
Тому, кто в своем уме, я вряд ли бы снился © Алиса в стране чудес,
— написала Варнава и указала всех участников фотопроекта.
Такая «домашняя» и необычная съемка пришлась по душе подписчикам. Они отметили креативную задумку фотографа.
«Феерия какая-то! Браво мастеру, браво модели!»;
«Интересные фото»;
«Катюня!!! Ну какая красота!!! Вот умеет паршивец!» — прокомментировали пользователи.