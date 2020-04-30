Чт, 30.04.2020
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Варнава в пижаме удивила подписчиков элегантной фотосессией

Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Екатерина Варнава поделилась с подписчиками кадрами с необычной, но актуальной в условиях самоизоляции фотосессии. Юмористка и актриса предстала перед фанатами в пижаме и маске для сна. Причем рубашка, которая, видимо, должна надеваться сверху, на всех фото «летает» рядом с артисткой, пишет Пятый канал.

Тому, кто в своем уме, я вряд ли бы снился © Алиса в стране чудес,

— написала Варнава и указала всех участников фотопроекта.

Такая «домашняя» и необычная съемка пришлась по душе подписчикам. Они отметили креативную задумку фотографа.

«Феерия какая-то! Браво мастеру, браво модели!»;

«Интересные фото»;

«Катюня!!! Ну какая красота!!! Вот умеет паршивец!» — прокомментировали пользователи.

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