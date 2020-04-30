Варнава в пижаме удивила подписчиков элегантной фотосессией

Екатерина Варнава поделилась с подписчиками кадрами с необычной, но актуальной в условиях самоизоляции фотосессии. Юмористка и актриса предстала перед фанатами в пижаме и маске для сна. Причем рубашка, которая, видимо, должна надеваться сверху, на всех фото «летает» рядом с артисткой, пишет Пятый канал.