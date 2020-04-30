Минус десять килограмм: Максим Фадеев похвастался результатами похудения

51-летний российский продюсер и композитор Максим Фадеев, похоже, решил преодолеть устоявшийся в нашем обществе стереотип о неконтролируемом обжорстве во время карантина. И, нужно отметить, что не только многие звезды, но и простые обыватели сейчас просо заедают скуку от сидения в четырех стенах, пишет Экспресс газета.
Поэтому вдвойне удивительней - решение продюсера прийти в хорошую форму во время соблюдения режима самоизоляции. Так Фадеев похвастался перед подписчиками внушительными результатами правильного питания и ежедневных тренировок. Поразительно, но некогда весьма упитанному музыканту удалось за месяц похудеть на целых 10 кг!
Ещё минус 10 кг за этот месяц! Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему!
- поделился Максим Фадеев простым рецептом удивительных метаморфоз.