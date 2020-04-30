Минус десять килограмм: Максим Фадеев похвастался результатами похудения

51-летний российский продюсер и композитор Максим Фадеев, похоже, решил преодолеть устоявшийся в нашем обществе стереотип о неконтролируемом обжорстве во время карантина. И, нужно отметить, что не только многие звезды, но и простые обыватели сейчас просо заедают скуку от сидения в четырех стенах, пишет Экспресс газета.