Чт, 30.04.2020
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Телеведущая Жанна Бадоева рассказала, как проводит карантин дома в Италии

Жанна Бадоева и ее муж Василий Мельничин

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Жанна Бадоева вместе с мужем и детьми живет всего в 20 минутах езды на машине от Венеции. К слову, телеведущая стала единственным иностранным журналистом, получившим разрешение снимать на территории страны. Жанна рассказала о жизни в Италии на карантине, пишут Аргументы.

Сейчас у нас в Италии карантин продлен до 4 мая. Обещают, что с середины мая понемногу начнут открывать различные предприятия. Хотя воздушное пространство откроют еще не скоро. Но мы ведем подготовку: планируем выпуски и, как только что-то откроется, сразу рванем на съемки,

- поделилась в интервью teleprogramma.pro звезда.

Также Жанна призналась: она все время уезжает работать, а когда возвращается, выйти из квартиры очень сложно.

Мы столько ездили в последнее время и так устали, что удовольствием находимся дома. Мы с мужем и дочкой много общаемся: смотрим фильмы, загораем на террасе, когда погода позволяет. Для разнообразия времяпровождения в нашей жизни появились шахматы. И я испекла пирог — первый раз в жизни,

- отмечает Бадоева.

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