Телеведущая Жанна Бадоева рассказала, как проводит карантин дома в Италии

Мы столько ездили в последнее время и так устали, что удовольствием находимся дома. Мы с мужем и дочкой много общаемся: смотрим фильмы, загораем на террасе, когда погода позволяет. Для разнообразия времяпровождения в нашей жизни появились шахматы. И я испекла пирог — первый раз в жизни,