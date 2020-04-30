Дмитрий Маликов рассказал правду о личной жизни своей дочери

Маликов отметил, что его наследница развивается, становится добрее и умнее. Также девушка научилась готовить и теперь не ест то, что подает на стол домработница или супруга артиста. Сейчас Стефания мечтает отправиться за границу, отдохнуть в какой-нибудь стране.

Что касается личной жизни Маликовой, то и здесь ее отец скрывать ничего не стал. Он подтвердил, что у Стеши есть молодой человек. Однако он не знает, насколько серьезные у пары намерения. Артист лишь отметил, что у дочери отношения находятся в развитии. Правда, сейчас девушка не может встретиться с возлюбленным из-за режима самоизоляции.