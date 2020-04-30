Дмитрий Маликов рассказал правду о личной жизни своей дочери

Стефании уже 20 лет. Дочь певца не рассказывает о своей личной жизни поклонникам, однако за нее это сделал сам Дмитрий, пишут Дни.ру.
Дмитрий Маликов стал гостем вечернего шоу Аллы Довлатовой на "Русском радио". Во время беседы певец подробнее рассказал про свою дочь Стефанию.
Маликов отметил, что его наследница развивается, становится добрее и умнее. Также девушка научилась готовить и теперь не ест то, что подает на стол домработница или супруга артиста. Сейчас Стефания мечтает отправиться за границу, отдохнуть в какой-нибудь стране.
Что касается личной жизни Маликовой, то и здесь ее отец скрывать ничего не стал. Он подтвердил, что у Стеши есть молодой человек. Однако он не знает, насколько серьезные у пары намерения. Артист лишь отметил, что у дочери отношения находятся в развитии. Правда, сейчас девушка не может встретиться с возлюбленным из-за режима самоизоляции.