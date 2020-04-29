Правда ли, что огурцы и помидоры нельзя есть вместе?

Сторонники раздельного питания уверяют, что помидор относится к кислотным продуктам, а огурец - к щелочным, в результате их взаимодействия образуется соль, которую придется выводить почкам. А это лишняя нагрузка, пишет «Рамблер».

Второй аргумент — усвоение витамина С. В помидорах содержится аскорбиновая кислота, а в огурцах — вещество аскорбиназа, которое разрушает аскорбиновую кислоту. Если огурцы сочетать с помидорами, то о получении витамина С из можно забыть.

Однако у этих теорий есть опровержение. Огурцы примерно на 95-98% состоят из воды, это значит, что они никак не могут давать щелочную реакцию, а являются pH-нейтральными. В этом легко убедиться если капнуть на огурец спиртовой раствор фенолфталеина - красителя, который часто применяется на лабораторных работах в школе. В щелочной среде фенолфталеин становится малиновым, но на огурце он никак себя не проявляет. Это значит, что при взаимодействии огурца с помидором не будут образовываться те самые соли, которые могут нагрузить почки.

Аскорбиназа содержится во многих овощах, чем дольше хранится овощ, тем больше в нем накапливается этого вещества. Витамин С, или аскорбиновая кислота, окисляется не только под ее действием, но и просто на воздухе. Когда мы разрезаем помидор, аскорбиновая кислота взаимождействует с кислородом из воздуха, а в результате образуется дегидроаскорбиновая кислота — тот же витамин С, только окисленный. То есть витамин С из помидоров окислится в любом случае, вне зависимости от присутствия огурцов.