Предупреждение: знаки Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 1 по 10 мая

Какие же знаки должны быть более осторожными, по мнению астрологов, в первой половине мая?

Скорпион. Первые дни мая будут ровными, гармоничными и эмоционально-стабильными. А вот 5 мая могут произойти не очень приятные события. Базовая планета знака Плутон входит во взаимодействие (полусекстиль) с Марсом.

Это значит, что обретенное недавно может быть частично потеряно. Возможно, обещанное благо не будет получено в результате обмана. Следует помнить о том, что характерной особенностью знака является приверженность к собственным идеям, Скорпионы не всегда считаются с чужим мнением и способны кардинально развернуть ситуацию вспять. В данном случае такие характеристики знака могут сыграть на руку некоторым его представителям, поскольку помогут выпутаться из достаточно неприятной ситуации.

Следует обратить внимание на 7-е мая, поскольку это полнолуние, и любое перспективное дело Скорпионам лучше начинать после этой даты. Данный период характеризуется уменьшением энергии, которую лучше направить на завершение старых дел.

Следующим знаком, которому астрологи рекомендуют прислушаться к советам, являются Рыбы.

Его представители характеризуются значительной внутренней энергией в первые дни месяца, что связано с астрономическими событиями, в частности, взаимодействием с Венерой. Базовая планета знака Нептун обеспечит дополнительное вдохновение, яркие весенние краски, а вот Венера гармонизирует события, внесет романтику в отношения и даже поспособствует творчеству.

Но после 4-го мая ситуация способна измениться кардинально. С 4 по 7 мая повысится уязвимость сердечно-сосудистой системы Рыб и верхних дыхательных путей. Рекомендация астрологов: попытаться поберечься, постараться не простуживаться и физически не перерабатывать. А вот 10-го мая Нептун окажется в секстиле с Солнцем. И все бы ничего, но поскольку Солнце будет максимально активным (Солнце в Тельце), то для некоторых представителей этого знака появится угроза обмана. Причем в самом неожиданном месте. Рекомендация астрологов на 10 мая: контролируйте свой кошелек, не совершайте опрометчивых покупок и не одалживайте денег.

Лучше пересидите этот день дома без каких-либо финансовых действий, и он пойдет вам на пользу.

Третьим знаком является Телец. Это очень реальные «земляне». Венера не способна очень сильно изменить Тельцов, а лишь может сгладить некоторые острые углы в их личностях. Неуемная вера в себя иногда подводит представителей знака. Уже 1-го мая некоторые Тельцы в предвкушении собственного дня рождения, способны вести себя достаточно напряженно.

«Поможет» этому тот факт, что в расположении планет в Тельце пребудет Уран, а он, как известно, вносит напряженные аспекты, радикализм и непредсказуемость в поведенческую линию особо податливых Тельцов.