Никас Сафронов в шоке от поведения своего внебрачного сына

Художник Никас Сафронов заявил, что вложил не менее ста тысяч долларов в своего внебрачного сына Дмитрия Цибульского. Напомним, что недавно Пресненский суд Москвы отказался признать требования гражданина Литвы, который называет себя сыном живописца. Причина в том, что молодой человек не явился на два судебных заседания. Почему он так поступил — пока неизвестно.

«Я вложил в него 100 тысяч долларов, даже не делая анализ на ДНК, хотя с его мамой у нас не было страстной любви», - говорит Сафронов.

Как сказал живописец, несколько лет назад он согласился помогать Дмитрию. Художник вошел в тяжелое финансовое положение наследника. Тот со своей стороны пообещал закончить школу и взяться за ум. В какой-то момент мужчина действительно стал вести правильный образ жизни. Он устроился в театр, поступил в институт. Казалось, в отношениях сына и отца воцарилась гармония.