Дочь Путина получит миллиард долларов на генетические исследования

Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила о том, что детский эндокринолог, предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова и компания «Роснефть» займутся созданием центра генетических исследований.

СМИ сообщает, что в минувшем марте компания «Роснефть» заключила договор с правительством о создании центра комплексных исследований в области генетических технологий. А недавно журналистам стало известно, что куратором проекта может стать Мария Воронцова. Об этом СМИ рассказали три источника «Би-би-си».

Издание уточняет, что центр займется проектом «Геном россиян», целью которого станет проведение полного генетического анализа россиян. Его авторы намереваются узнать, есть ли типичные для российского этноса «генетические поломки», которые можно выявить и отредактировать. Для подробного анализа планируется сбор генетического материала 100 000 россиян, большую часть которых составят сотрудники «Роснефти».

До 2027 года, по данным издания, «Роснефть» вложит в проект от 500 млн до 1 млрд долларов, при этом правительство собирается выделить под строительство центра участок на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, которой руководит предполагаемая младшая дочь президента России Катерина Тихонова. По информации «Русской службы Би-би-си», в Москве полный генетический анализ стоит 60-100 тысяч рублей (до 1 000 евро).

Ранее Topnews писал о том, что старшую «дочь Путина» впервые показали в «Вестях», что удивило блогеров.