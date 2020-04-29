Дочь Путина получит миллиард долларов на генетические исследования

Мария Воронцова займет пост куратора по генетическому анализу россиян.
Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила о том, что детский эндокринолог, предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова и компания «Роснефть» займутся созданием центра генетических исследований.
СМИ сообщает, что в минувшем марте компания «Роснефть» заключила договор с правительством о создании центра комплексных исследований в области генетических технологий. А недавно журналистам стало известно, что куратором проекта может стать Мария Воронцова. Об этом СМИ рассказали три источника «Би-би-си».
До 2027 года, по данным издания, «Роснефть» вложит в проект от 500 млн до 1 млрд долларов, при этом правительство собирается выделить под строительство центра участок на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, которой руководит предполагаемая младшая дочь президента России Катерина Тихонова. По информации «Русской службы Би-би-си», в Москве полный генетический анализ стоит 60-100 тысяч рублей (до 1 000 евро).
Ранее Topnews писал о том, что старшую «дочь Путина» впервые показали в «Вестях», что удивило блогеров.
Известно, что у президента РФ Владимира Путина две дочери – Мария и Екатерина. О младшей, Екатерине Тихоновой, известно, что она руководит компанией «Иннопрактика», была замужем за молодым российским олигархом Кириллом Шамаловым, увлекается акробатикой. Про старшую Марию известно мало. Блогеры обратили внимание на то, что ее имя неожиданно появилось в «Вестях».