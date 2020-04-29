Журналист вышел в прямой эфир без штанов, о чем случайно узнали все зрители канала

27-летний журналист Уилл Рив, сын того самого Кристофера Рива, сыгравшего роль Супермена до Генри Кавилла, на днях попал в неловкую ситуацию. Парень вёл репортаж для передачи «Доброе утро, Америка» из собственной гостиной, рассказывая о том, как некоторые аптеки будут доставлять клиентам лекарства при помощи дронов. Серьезный Уилл в костюме с галстуком завершил материал, передав слово своей коллеге Эми Робах, когда угол обзора камеры сменился.

До этого ноги парня прикрывали инфоплашки, и никто не мог представить, что Уилл окажется без брюк. Ведущие новостей никак не показали, что заметили оплошность коллеги, зато в «Твиттере» журналист мгновенно стал новым героем. Он заверил всех, что это были не трусы, а короткие шорты, которые он заранее надел для домашней тренировки, пишет Лайф со сслкой на Metro.

«Всем репортерам, работающим из дома, сейчас приходится самим настраивать камеру. Что ж, можно смело сказать, что оператором меня никуда не возьмут», - смеется Уилл.