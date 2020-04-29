Россиянка получила подарок из Эстонии и показала, что внутри: это так трогательно!

«Вообще это был подарок на 8 Марта, но так как сейчас у нас определенные трудности с доставкой посылок, то я получила ее только недавно», - рассказывает жительница России на сайте Zen.Yandex.ru.
«Радости моей не было предела!
Во-первых, я сладкоежка, а подруга с ее мужем выслали мне прекрасную коробку конфет. Очень красивая упаковка.
Простите, но содержимое не дожило до того момента, как я добралась до Zen.Yandex.
Упаковка немножко помялась при доставке и транспортировке, но все равно видно, что на ней нарисовано. Помню этот красивый Таллинн и замок, были там, гуляли по вечернему Старому городу.
Подруга знает мою любовь к животным, потому приятным сюрпризом была вязаная собачка:
И мохнатый котик-блокнотик:
Я успела получить свою посылку, а как теперь - во время чрезвычайного положения и самоизоляции? Что-то из Европы присылают? Или из Китая?» - пишет пользователь Zen.Yandex.ru.