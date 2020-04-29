Россиянка получила подарок из Эстонии и показала, что внутри: это так трогательно!

«Радости моей не было предела!

Во-первых, я сладкоежка, а подруга с ее мужем выслали мне прекрасную коробку конфет. Очень красивая упаковка.

Простите, но содержимое не дожило до того момента, как я добралась до Zen.Yandex.

Упаковка немножко помялась при доставке и транспортировке, но все равно видно, что на ней нарисовано. Помню этот красивый Таллинн и замок, были там, гуляли по вечернему Старому городу.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Подруга знает мою любовь к животным, потому приятным сюрпризом была вязаная собачка:

ФОТО: Zen.Yandex.ru

И мохнатый котик-блокнотик:

ФОТО: Zen.Yandex.ru