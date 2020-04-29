Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Когда наступит Вальпургиева ночь в 2020 году, почему этот день считается ведьминым, на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в статье портала Сегодня.
Вальпургиева ночь в 2020 году: дата знаменательной ночи
Вальпургиева ночь традиционно приходится на период с 30 апреля на 1 мая, и в 2020 году эта ночь наступит с четверга на пятницу.
Вальпургиева ночь совпадает по дате с днем памяти католической святой уимбурнской монахини Вальбурги, по имени которой получил название праздник. Святая Вальпургия известна тем, что стала одной из первых монахинь. Также она прославилась разными чудесами. В народе Вальбургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.
В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших. По народному календарю это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом.
Вальпургиева ночь: приметы
- Вальпургиева ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных ночей в году.
- Со времен Средневековья до наших дней сохранилась легенда о том, что, помимо праздника плодородия и весны, Вальпургиева ночь – это еще и время пиршества нечистой силы, которая слетается со всех уголков земли на священную Лысую гору.
- Чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм, в эту ночь нужно жечь костры, а еще веселиться, устраивать игры и гулянья.
- По народным наблюдениям, Вальпургиева ночь – подходящее время для правдивых предсказаний, гаданий, ворожбы и приворотов.
- Если рано утром после ночи умыться росой, то она прибавит здоровья и приумножит красоту.
- В эту ночь амулеты и талисманы наделены особой силой и способны проявить свои защитные свойства.
- Чтобы не накликать на себя беду, в эту магическую ночь не следует упоминать нечистую силу.
- По приметам, на Вальпургиеву ночь нельзя надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.
- А еще в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.