Ср, 29.04.2020
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Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Костер. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Когда наступит Вальпургиева ночь в 2020 году, почему этот день считается ведьминым, на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в статье портала Сегодня.

Вальпургиева ночь в 2020 году: дата знаменательной ночи

Вальпургиева ночь традиционно приходится на период с 30 апреля на 1 мая, и в 2020 году эта ночь наступит с четверга на пятницу.

Вальпургиева ночь совпадает по дате с днем памяти католической святой уимбурнской монахини Вальбурги, по имени которой получил название праздник. Святая Вальпургия известна тем, что стала одной из первых монахинь. Также она прославилась разными чудесами. В народе Вальбургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших. По народному календарю это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом.

Вальпургиева ночь: приметы

  • Вальпургиева ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных ночей в году.
  • Со времен Средневековья до наших дней сохранилась легенда о том, что, помимо праздника плодородия и весны, Вальпургиева ночь – это еще и время пиршества нечистой силы, которая слетается со всех уголков земли на священную Лысую гору.
  • Чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм, в эту ночь нужно жечь костры, а еще веселиться, устраивать игры и гулянья.
  • По народным наблюдениям, Вальпургиева ночь – подходящее время для правдивых предсказаний, гаданий, ворожбы и приворотов.
  • Если рано утром после ночи умыться росой, то она прибавит здоровья и приумножит красоту.
  • В эту ночь амулеты и талисманы наделены особой силой и способны проявить свои защитные свойства.
  • Чтобы не накликать на себя беду, в эту магическую ночь не следует упоминать нечистую силу.
  • По приметам, на Вальпургиеву ночь нельзя надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.
  • А еще в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.
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