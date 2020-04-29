Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Вальпургиева ночь в 2020 году: дата знаменательной ночи

Вальпургиева ночь традиционно приходится на период с 30 апреля на 1 мая, и в 2020 году эта ночь наступит с четверга на пятницу.

Вальпургиева ночь совпадает по дате с днем памяти католической святой уимбурнской монахини Вальбурги, по имени которой получил название праздник. Святая Вальпургия известна тем, что стала одной из первых монахинь. Также она прославилась разными чудесами. В народе Вальбургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших. По народному календарю это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом.

Вальпургиева ночь: приметы