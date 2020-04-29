«Наша Катя»: Кейт Бекинсейл репетирует «Чайку» Чехова на русском языке. Поклонники в восторге

46-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл устроила в своем саду репетицию пьесы Антона Павловича Чехова "Чайка", взяв на себя роль Нины Заречной. Свои реплики, как и ее партнер по инсценировке, Бекинсейл произносила на русском языке, пишет Сплетник.
Русскоязычные фолловеры Кейт не поверили своим ушам, услышав в ее Instagram русскую речь.
Когда я думала, что удивляться уже нечему…
Только Катя может заставить ремонтника кондиционеров играть в пьесе Чехова.
Круто! Катя Бекинсейл.
Дуэт не хуже Пачино и Де Ниро.
"Чайка" на карантине.
Хочу, чтобы вместо дубляжа в фильмах с Кейт она сама себя озвучивала на русском.
Хорошая попытка…
— отреагировали они в комментариях к видео.
Многие из них решили приободрить Кейт в попытках изучения русской классики, посоветовав чаще практиковаться и улучшать произношение. А еще попросили обратить внимание на то, что чайка желтой не бывает.
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