«Наша Катя»: Кейт Бекинсейл репетирует «Чайку» Чехова на русском языке. Поклонники в восторге

Когда я думала, что удивляться уже нечему…

Хочу, чтобы вместо дубляжа в фильмах с Кейт она сама себя озвучивала на русском.

Многие из них решили приободрить Кейт в попытках изучения русской классики, посоветовав чаще практиковаться и улучшать произношение. А еще попросили обратить внимание на то, что чайка желтой не бывает.