Ср, 29.04.2020
Филиппу Киркорову пришло сообщение от покойного Дмитрия Хворостовского СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Наша Катя»: Кейт Бекинсейл репетирует «Чайку» Чехова на русском языке. Поклонники в восторге

Кейт Бекинсейл

ФОТО: Joe Scarnici / AFP

46-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл устроила в своем саду репетицию пьесы Антона Павловича Чехова "Чайка", взяв на себя роль Нины Заречной. Свои реплики, как и ее партнер по инсценировке, Бекинсейл произносила на русском языке, пишет Сплетник.

Русскоязычные фолловеры Кейт не поверили своим ушам, услышав в ее Instagram русскую речь.

Когда я думала, что удивляться уже нечему…

Только Катя может заставить ремонтника кондиционеров играть в пьесе Чехова.

Круто! Катя Бекинсейл.

Дуэт не хуже Пачино и Де Ниро.

"Чайка" на карантине.

Хочу, чтобы вместо дубляжа в фильмах с Кейт она сама себя озвучивала на русском.

Хорошая попытка…

— отреагировали они в комментариях к видео.

Многие из них решили приободрить Кейт в попытках изучения русской классики, посоветовав чаще практиковаться и улучшать произношение. А еще попросили обратить внимание на то, что чайка желтой не бывает.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ