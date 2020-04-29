Как в фильме ужасов: в Эстонии есть самое страшное шоссе, проходит оно через Россию (ФОТО)

Ехать по ней можно из Вярска в деревню Саатсе, но ехать - это громко сказано, если у вас довольно новый автомобиль в хорошем состоянии, по этой убитой дороге придется ползти около 20 километров и лучше с такой же скоростью, около километра «автострады» проходит по территории России, здесь уже вовсю играют российские радиостанции, эстонская сеть на двух таких отрезках практически не ловит. Пограничного контроля нет и самих пограничников здесь не замечено, но, несмотря на это, на этом российском участке дороги, называемой Саатсеским сапогом, ни на секунду нельзя остановиться и уж тем более выйти из автомобили или пойти пешком.

Дорога Вярска-Саатсе проходит через Россию ФОТО: Arvo Meeks

Чем же ужасна эта дорога?

По ней на личном автомобиле особо не разгонишься из-за ужасного состояния дороги, водителей десятков или даже сотен проезжающих мимо фур это совершенно не волнует, машина для них как танк, который им не принадлежит, да и время тикает, нужно гнать. Не хочется даже думать, что будет, если машина застрянет где-то на том отрезке, где нельзя останавливаться, скорее всего, вас повяжут, как злостного нарушителя границы. Фуры по дороге мчатся со скоростью 90 километров в час и ВСЕ без исключения поджимают тебя сзади, потому что ты плетешься, по их мнению, как черепаха - со скоростью не более 30 километров в час. Пыль здесь после проезда грузовых машин стоит столбом. Из-за этого ухудшается видимость, особенно если фура пронеслась мимо тебя. Но иногда приходит час расплаты и водители теряют управление на узкой дороге, как это случилось в этот раз.

Где-то между Вярска и Саатсе ФОТО: limon.ee

Где-то между Вярска и Саатсе, на территории Эстонии ФОТО: limon.ee

Это мы сейчас не только про российскую часть, а про всю дорогу, которая не ремонтировалась много лет и, кажется, виден свет в конце тоннеля, недалеко от Саатсе ведутся ремонтные работы, кладется асфальт, специальная ремонтная техника мешает проезду, но проехать можно.

Чем еще примечателен этот сапог?

Саатсеский сапог — часть территории Круппской волости Печорского района Псковской области России, вдающаяся в эстонскую территорию. Участок имеет форму сапога и располагается в районе поселка Саатсе. По этому участку на протяжении километра проходит построенное в советское время эстонское шоссе Вярска-Саатсе.

Ходить по шоссе запрещено ФОТО: Arvo Meeks

Много ли есть еще мест, в которых можно находиться на территории России без визы? Но будьте бдительны: на Саатсеском сапоге действуют особые требования и инструкции. Нарушителям пограничного порядка придется смириться с потерянным на разбирательство временем и денежным штрафом.

Нынешнюю границу (официально она является только временной контрольной линией) прочертили после восстановления независимости Эстонии, в середине 1990-х. Контрольная линия по большей части следует установленной в 1945 году границе. Чтобы местные жители могли пользоваться прямой дорогой между Вярска и Саатсе, пограничные стороны договорились, что Саатсеский сапог можно проезжать (в том числе на велосипеде), но останавливаться нельзя, нельзя ступать ногой на территорию другого государства.

ФОТО: Arvo Meeks

Перед въездом в приграничную зону расположенные по правой стороне желтые надписи на эстонском, русском и английском языках предупреждают, что вы въезжаете на территорию Российской Федерации и ходить и останавливаться там запрещено. За этим бдительно следят пограничники и камеры с обеих сторон. К пограничному столбу нельзя подходить ближе чем на 15 метров. Если очень хочется, сфотографироваться у пограничного столба можно во дворе музея Саатсе, где это законно и удобно.

ФОТО: limon.ee