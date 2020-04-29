Ср, 29.04.2020
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Порадуй себя вкуснейшими гриль-бургерами! Узнай, как выиграть комплект для их приготовления на Limon.ee

Гриль-бургер

ФОТО: Alexela

Портал Limon.ee совместно с сетью магазинов Alexela разыгрывает комплект для приготовления гриль-бургеров. Этот вкусный приз может забрать каждый из вас, для этого необходимо выполнить лишь несколько простых условий у нас на странице в Facebook. 

Выиграйте 5 килограммов газа для гриля и комплект для приготовления гриль-бургеров:

- 10 булочек для гамбургера,

- Куриный шницель (10 штук),

- Бекон (1 пачка, в ней 1 килограмм),

- Соус для гриль-бургера (300 граммов),

- Сыр Моцарелла тертый (200 граммов).

Забрать приз можно удобно и бесконтактном в любом из 25 магазинов Alexela по всей Эстонии. Победителю всё расскажем дополнительно.

Вот простые условия игры:

- Подари группе Limon отметку LIKE/Нравится и подпишись на нас,

- Поделись розыгрышем у себя на странице в Facebook,

- В комментариях напиши, из какого ты города или поселка.

Розыгрыш состоится 4 мая! Всем удачи в игре! С победителем свяжемся!

Играй и выигрывай в окошке ниже! Регистрируйся в Facebook, становись нашим другом и, возможно, приз достанется именно тебе! 

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