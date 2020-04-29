Неожиданно! Кто заменил Надежду Бабкину и Александра Васильева на «Модном приговоре»

В середине апреля Надежда Бабкина и Александр Васильев слегли с двусторонней пневмонией. У знаменитостей не подтвердился коронавирус, однако историка моды все же госпитализировали в Коммунарку, чтобы закончить лечение.

Сейчас Васильев восстанавливается дома, а вот Бабкину до сих пор не выписали. По словам ее супруга Евгения Гора, чувствует она себя прекрасно и уже «рвется в бой», но сможет покинуть палату только через 7-10 дней, передает Woman.

Пока ведущие приходят в себя, шоу должно продолжаться, и звездам уже нашли достойную замену на ближайшие десять выпусков программы.