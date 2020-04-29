16-летнюю дочь солистки группы «Демо» зверски избили в Лос-Анджелесе

16-летняя Василиса оказалась не из робкого десятка и попыталась остановить преступниц. За это ей пришлось поплатиться здоровьем.

«В очереди на них начали задираться агрессивно настроенные темнокожие девочки-подростки, примерно того же возраста или постарше. С ними был еще парень. Василиса игнорировала их взгляды и фразочки, отвернулась. Тогда самая крупная девочка неожиданно выдернула из заднего кармана Васиных джинсов ее айфон и стала убегать. Моя Васенька бросилась за ней. Вся темнокожая компания сорвалась с места и рванула за своей лидершей», — поделилась Зверева.

Дочери артистки удалось отобрать телефон, правда, гаджет уже был в непотребном виде, но не это самое главное.

«Воровка махнула пальцем на кусты, но Василиса ей не поверила и потребовала вернуть карту. Тогда эта компания в составе четырех больших девушек подошли к моей дочке и начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю, они продолжали избивать ее ногами. Секьюрити, дежуривший неподалеку и видевший инцидент, стал вызывать полицию», — продолжила Саша.

Сейчас Василиса находится дома. Певица, которая ждет четвертого ребенка, сильно переживает за дочь.