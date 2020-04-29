ФОТО ⟩ Подарок на день рождения дочери звезды «Уральских пельменей» возмутил Сеть

Популярная актриса «Уральских пельменей» Илана Юрьева разгневала Сеть подарком, выбранным в честь пятилетия своей дочери Дианы. В разгар пандемии артистка решила подарить малышке... щенка!

Приготовления к празднованию начались заранее. Как рассказала сама Илана в сториз своего Instagram, изначально семья планировала грандиозный праздник для дочери, однако карантинные мероприятия, введенные не только в Москве, но и во всем мире, внесли свои коррективы, поэтому праздник пройдет в домашней обстановке.

ФОТО: Instagram

Еще накануне в своих соцсетях Илана рассказала, что уже забрала маленькую собчаку, предположительно, породы йоркширский терьер. При этом подарок стал сюрпризом для ни о чем не подозревающей Дианы. Судя по всему, в течение одной ночи щенок провел в доме у знаменитости и не выдал себя перед именинницей, пишет TopNews.

Поздно ночью Илана украсила комнату дочери нарядными шарами. А утром в комнату к малышке вошел папа - бизнесмен Дмитрий Дылдин с щенком в руке за спиной.

ФОТО: Instagram

Однако пользователи Сети гневно отреагировали на милый и невинный подарок. Многие заявили, что было очень цинично дарить щенка дочке в разгар пандемии: пользователи заподозрили Илану в личной выгоде, ведь, как известно, в период действия ограничений, можно выходить гулять во двор с животным, но не далее, чем на расстоянии 100 метров от дома.