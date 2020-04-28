В китайской школе возобновили занятия, придумав хитрость, как заставить детей соблюдать дистанцию

С середины апреля у школьников Китая поэтапно возобновляются уроки. Последними за парты вернулись первоклассники. Чтобы предотвратить повторное распространение коронавируса, малыши носят специальные шляпы с крыльями, пишет Лайф.
В школе Янчжэн в китайском городе Ханчжоу на востоке страны наконец начались занятия у первоклассников. Чтобы малыши лишний раз друг с другом не контактировали, в школе посоветовали родителям сделать им специальные шапочки, которые обозначали бы безопасную дистанцию. «Это была наша собственная творческая идея. Это помогает продвигать наш лозунг: носите шляпу длиной в один метр, держитесь на расстоянии одного метра», - рассказывает заместитель директора школы Янчжэн Хенг Фэн.
Помимо поддержания безопасной среды в школе, головные уборы выполняют несколько важных функций. Малыши сами делали их вместе с родителями и вложили все свои умения в декорацию шляп. Так, они отражают внутренний мир первоклассников. Медиа Китая, узнав о ноу-хау администрации, с охотой начали рассказывать об оригинальных головных уборах. Фотографии с уроков разошлись по всем соцсетям
Конечно, экстравагантные шляпки — это не единственная защитная мера. Ученики всегда и везде носят медицинские маски, и у них регулярно проверяют температуру. Первые ученики в китайские школы вернулись 13 апреля — средние и старшие классы, 20-го снова за парты сели 4-е, 5-е и 6-е классы, ну а 1-е, 2-е и 3-и классы — 26-го числа, пишет The Sun.