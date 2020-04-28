Астролог Глоба: у четырех знаков Зодиака с 29 апреля наступит «белая полоса»

Специалист рассказала, представители каких знаков Зодиака станут счастливчиками наступающего периода.
Тамара Глоба не сомневается, что главными везунчиками периода станут Стрельцы, которые смогут открыть любые двери и найти тропинки к сердцу любого человека. Вы сможете разорвать порочный круг сложностей и неурядиц, в который попали в последнее время, а «свежий ветер» перемен принесет вам много позитивных событий.
Весы испытают на себе прилив любви и нежности. Большие перемены с 29 апреля 2020 года ожидаются в личной жизни. Вторая половинка оценит ваши творческие способности, что выльется в крупный проект, который затем будет приносить финансовые дивиденды. Не бойтесь проявлять свои способности, но не ждите получения быстрой выгоды.
Рыбы, ваша «белая полоса» начнется с того, что ваше любимое дело будет приносить доход. Рыбам рекомендуется браться за новые проекты, потому что именно сейчас самый подходящий момент. В личной жизни ожидается избавление от проблем и груза прошлого, поэтому больше отдыхайте и наслаждайтесь моментом.