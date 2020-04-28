Астролог Глоба: у четырех знаков Зодиака с 29 апреля наступит «белая полоса»

По мнению астролога Тамары Глобы, представителям сразу четырех знаков Зодиака повезет с 29 апреля. Она уверена, что у этих знаков начнется «белая полоса», сообщает Topnews.

Тамара Глоба не сомневается, что главными везунчиками периода станут Стрельцы, которые смогут открыть любые двери и найти тропинки к сердцу любого человека. Вы сможете разорвать порочный круг сложностей и неурядиц, в который попали в последнее время, а «свежий ветер» перемен принесет вам много позитивных событий.

Девы с 29 апреля 2020 года получат большие перспективы в делах. Вы наконец систематизируете и структурируете все важные моменты в своей жизни и получите не только удовольствие от этого процесса, но и приток денежных средств. Вам предоставится шанс на удачное развитие событий и развитие своего дела, а вскоре вы получите плоды своего труда. Не бойтесь идти к своей цели и помните, что вам помогает энергетика этих дней.

Весы испытают на себе прилив любви и нежности. Большие перемены с 29 апреля 2020 года ожидаются в личной жизни. Вторая половинка оценит ваши творческие способности, что выльется в крупный проект, который затем будет приносить финансовые дивиденды. Не бойтесь проявлять свои способности, но не ждите получения быстрой выгоды.