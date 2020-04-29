Массовые мероприятия в Эстонии запрещены до конца лета. Министр не знает, со скольки человек начинается массовость

Летние фестивали, которых так ждали меломаны Эстонии и не только, не состоятся. Вчера на пресс-конференции правительства министр культуры Тынис Лукас сообщил, что этим летом (до конца августа) нельзя проводить массовые мероприятия, пишет Elu24. Но сколько человек насчитывает массовое мероприятие? Этого пока никто не знает.
Вчера в полдень министр образования и науки Майлис Репс заявила на межведомственной пресс-конференции, что вопрос крупных концертных и фестивальных мероприятий обсуждался вчера в течение нескольких часов. «Если массовое мероприятие в Германии подразумевает 100 000 человек, то в Эстонии мы, вероятно, не можем говорить о таком количестве», - говорит Репс.
По ее словам, организаторы концертов и музыкальных фестивалей должны учитывать, что подобные мероприятия не могут быть проведены в этом году. Скорее всего. Речь идет о фестивалях, которые длятся несколько дней, и на которых гости ночуют в палатках рядом друг с другом.
Однако есть мероприятия, на которые собирается не так много человек. Будут ли и они под запретом? Репс предлагает оставить этот вопрос на усмотрение организатора. Как заявила министр, важным является совокупность нескольких факторов: какова целевая аудитория мероприятия, для каких возрастных групп оно предназначено, каковы риски. Ответ на эти вопросы требует сотрудничества организатора и Департамента здоровья.
В сегодняшнем интервью ERR министр культуры Тынис Лукас подтвердил, что точное предельное количество человек для массового мероприятия в настоящее время неизвестно. «В некоторых странах было установлено, что под запрет попадают все мероприятия с аудиторией в 1000 и более человек. Моя цель как министра культуры состоит в том, чтобы в июле-августе можно было организовывать мероприятия под открытым небом и небольшие концерты», - уверен Лукас.
Например, в Финляндии, как подчеркнул министр, до августа запрещены массовые мероприятия, а лимит на разрешенные публичные составляет 500 человек. Но в Эстонии подобный лимит не установлен.
На сегодня ситуация такова, что ни один эстонский министр не сказал со стопроцентной уверенностью, что какое-либо массовое мероприятие июля-августа не состоится. В комментариях всегда есть слова «вероятно», «предположительно», «скорее всего».