Массовые мероприятия в Эстонии запрещены до конца лета. Министр не знает, со скольки человек начинается массовость

Вчера в полдень министр образования и науки Майлис Репс заявила на межведомственной пресс-конференции, что вопрос крупных концертных и фестивальных мероприятий обсуждался вчера в течение нескольких часов. «Если массовое мероприятие в Германии подразумевает 100 000 человек, то в Эстонии мы, вероятно, не можем говорить о таком количестве», - говорит Репс.

По ее словам, организаторы концертов и музыкальных фестивалей должны учитывать, что подобные мероприятия не могут быть проведены в этом году. Скорее всего. Речь идет о фестивалях, которые длятся несколько дней, и на которых гости ночуют в палатках рядом друг с другом.

Палаточный лагерь на фестивале в Пюхаярве в 2019 году. ФОТО: Martin Dremljuga

Однако есть мероприятия, на которые собирается не так много человек. Будут ли и они под запретом? Репс предлагает оставить этот вопрос на усмотрение организатора. Как заявила министр, важным является совокупность нескольких факторов: какова целевая аудитория мероприятия, для каких возрастных групп оно предназначено, каковы риски. Ответ на эти вопросы требует сотрудничества организатора и Департамента здоровья.

В сегодняшнем интервью ERR министр культуры Тынис Лукас подтвердил, что точное предельное количество человек для массового мероприятия в настоящее время неизвестно. «В некоторых странах было установлено, что под запрет попадают все мероприятия с аудиторией в 1000 и более человек. Моя цель как министра культуры состоит в том, чтобы в июле-августе можно было организовывать мероприятия под открытым небом и небольшие концерты», - уверен Лукас.

Музыкальный фестиваль в Инстикурму в прошлом году посетили 10 000 человек. ФОТО: Joosep Pank

Например, в Финляндии, как подчеркнул министр, до августа запрещены массовые мероприятия, а лимит на разрешенные публичные составляет 500 человек. Но в Эстонии подобный лимит не установлен.