«Было дикое желание выкарабкаться»: Лещенко рассказал, как смог победить коронавирус

Когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что всё очень серьёзно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека,

Лещенко рассказал, что после того как его из реанимации перевели в палату к жене, они начали делать зарядку, старались больше ходить и говорить о хорошем. Он отметил, что палата в больнице в Коммунарке у них была самая обычная, "как у всех".