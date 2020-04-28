«Было дикое желание выкарабкаться»: Лещенко рассказал, как смог победить коронавирус

Когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что всё очень серьёзно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека,
— сказал артист, отметив, что чувство страха порождает безысходность и не идёт на пользу.
Лещенко рассказал, что после того как его из реанимации перевели в палату к жене, они начали делать зарядку, старались больше ходить и говорить о хорошем. Он отметил, что палата в больнице в Коммунарке у них была самая обычная, "как у всех".
Напомним, певец оказался в инфекционной больнице в Коммунарке 24 марта. Позже по состоянию здоровья его перевели в отделение реанимации. Затем стало известно, что два из трёх тестов Лещенко на коронавирус оказались отрицательными, его выписали из клиники, откуда он отправился домой.