«Упоительная»: Деми Роуз поделилась фото в сексуальном пляжном платье, накинутом на голое тело

Подписчики восхитились красотой пейзажа и, конечно, не смогли умолчать по поводу внешнего вида модели. Они осыпали ее фигуру множеством комплиментов.

«Ты выглядишь очень красиво, моя жизнь, моя богиня»;

За Instagram Деми следит большое количество людей. Причем по всей планете. В ее профиле можно найти комментарии на разных языках: испанском, французском, английском, чешском и, конечно, русском. Своими формами Роуз привлекает не только мужчин, но и женщин, которым также хочется восхищать лиц мужского пола.