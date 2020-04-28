«Упоительная»: Деми Роуз поделилась фото в сексуальном пляжном платье, накинутом на голое тело

Британская Ким Кардашьян — модель Деми Роуз предалась ностальгии по своему шикарному отдыху в Испании. Девушка выложила фото в Instagram, где она сидит в сексуальном черном купальнике, демонстрирующем ее аппетитные формы, возле бассейна. Пейзаж дополняют водная гладь вдалеке и горы, пишет Пятый канал.
Где бы я хотела быть…,
— подписала фото Роуз.
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Подписчики восхитились красотой пейзажа и, конечно, не смогли умолчать по поводу внешнего вида модели. Они осыпали ее фигуру множеством комплиментов.
«Ох, я люблю Ибицу, замечательное место»;
«Ты выглядишь очень красиво, моя жизнь, моя богиня»;
«Королева красоты»;
«Замечательный вид, действительно хорошее фото», — прокомментировали пользователи.
За Instagram Деми следит большое количество людей. Причем по всей планете. В ее профиле можно найти комментарии на разных языках: испанском, французском, английском, чешском и, конечно, русском. Своими формами Роуз привлекает не только мужчин, но и женщин, которым также хочется восхищать лиц мужского пола.