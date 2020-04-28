«Я вспомнил слова Ванги»: Киркоров рассказал, почему ему не суждено умереть от коронавируса

Я вспомнил слова Ванги о том, что жизнь у меня долгая и этот коронавирус — не моя судьба,

По словам Филиппа Киркорова, вынужденные съемки музыкального шоу, в которых он принимал участие уже во время пандемии коронавируса, стали для него на стоящей «игрой в рулетку». Музыкант рассказал, что на площадке всем приходилось ходить в перчатках и масках. Однако это не гарантировало артистам и съемочной группе полную безопасность.