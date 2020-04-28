Марат Башаров – о трехлетнем сыне: «Он плод любви насильника и жертвы насильника»

Вот уже несколько дней подряд Марат Башаров отбивается от ненавистников, которые обвиняют его в жестоком обращении с бывшими женами. Не выдержав, актер шокировал Инстаграм неожиданным заявлением.
На прошлой неделе Марат Башаров стал главным хедлайнером соцсетей. Все потому, что актер выложил в свой Инстаграм череду постов, которые интернет-пользователи вмиг окрестили «неадекватными».Актер показал снятые на камеру разборки с бывшей женой Елизаветой Шевырковой, а затем безосновательно обвинил женщину в оскорблении чувств верующих, пишет Woman.
Вскоре Башаров удалил «пьяные разборки» из соцсетей и заявил, что его подставили. Однако в прошедшую субботу артист снова продемонстрировал свою нелучшую сторону — в шоу «Секрет на миллион» он обвинил еще одну бывшую жену, Екатерину Архарову, в алкоголизме. Также Марат сказал, что всего лишь раз и по делу ударил актрису.
Хейтеры бушуют и в своем негодовании заваливают микроблог ведущего «Битвы экстрасенсов» негативными комментариями, обвиняя его во всевозможных грехах.
Судя по всему, Башаров устал видеть новые уведомления на своей странице и обратился к интернет-пользователям. Актер запостил видеоролик, в котором попросил подписчиков публиковать хейтерские комментарии под новым постом, а не под фотографией его сына.
«Не надо писать это все под фото с плодом любви насильника и жертвы насильника», – говорит Марат в видео.
Актер не стал требовать прекратить писать ему гадости. Вместо этого он попросил подписчиков оставлять весь негатив под новым постом, а не под снимками 3-летнего сына Марселя.
«Не надо писать это все под фото с плодом любви насильника и жертвы насильника», — с улыбкой произнес Башаров.
Верные поклонники поддержали актера. «Как же низко писать гадости под фото малыша!», «Марат, сил вам все это пережить!» — комментируют подписчики. Впрочем, некоторые не понимают, почему артист просто не закроет комментарии на время активного обсуждения своей персоны в Сети.