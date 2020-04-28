Марат Башаров – о трехлетнем сыне: «Он плод любви насильника и жертвы насильника»

На прошлой неделе Марат Башаров стал главным хедлайнером соцсетей. Все потому, что актер выложил в свой Инстаграм череду постов, которые интернет-пользователи вмиг окрестили «неадекватными».Актер показал снятые на камеру разборки с бывшей женой Елизаветой Шевырковой, а затем безосновательно обвинил женщину в оскорблении чувств верующих, пишет Woman.

Вскоре Башаров удалил «пьяные разборки» из соцсетей и заявил, что его подставили. Однако в прошедшую субботу артист снова продемонстрировал свою нелучшую сторону — в шоу «Секрет на миллион» он обвинил еще одну бывшую жену, Екатерину Архарову, в алкоголизме. Также Марат сказал, что всего лишь раз и по делу ударил актрису.

Хейтеры бушуют и в своем негодовании заваливают микроблог ведущего «Битвы экстрасенсов» негативными комментариями, обвиняя его во всевозможных грехах.

Судя по всему, Башаров устал видеть новые уведомления на своей странице и обратился к интернет-пользователям. Актер запостил видеоролик, в котором попросил подписчиков публиковать хейтерские комментарии под новым постом, а не под фотографией его сына.

«Не надо писать это все под фото с плодом любви насильника и жертвы насильника», – говорит Марат в видео.

Актер не стал требовать прекратить писать ему гадости. Вместо этого он попросил подписчиков оставлять весь негатив под новым постом, а не под снимками 3-летнего сына Марселя.

«Не надо писать это все под фото с плодом любви насильника и жертвы насильника», — с улыбкой произнес Башаров.