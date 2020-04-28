Вт, 28.04.2020
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София Вергара сфотографировалась с племянницей в одинаковых бикини

София Вергара

ФОТО: Evan Agostini/AP/Scanipix

27-летнюю Клаудию Вергару часто сравнивают с ее знаменитой тетей — 47-летней актрисой и моделью Софией Вергарой, тем более что они часто проводят свободное время вместе и фотографируются, пишет Сплетник.

Вот и на днях колумбийско-американская звезда отдыхала с семьей дома у бассейна и воспользовалась случаем предоставить фолловерам в инстаграме повод для сравнений себя с Клаудией.

Вергара сфотографировалась вместе с ней в черных бикини.

Старая модель 1972 года и новая модель 1992-го,

— подписала она фото.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

И в ответ получила комментарии, что разницу между "моделями" найти сложно.

Обе выглядят так, словно они из 1992 года,

— написал один из комментаторов снимка.

Клаудия — дочь покойного брата Софии Рафаэля Вергары. И если судить по свежим кадрам в инстаграме актрисы, вынужденную изоляцию Клаудия проводит с ней. В минувшие выходные вместе с ними дома находились муж Софии, 43-летний Джо Манганьелло, и 28-летний сын Маноло.

София Вергара с мужем Джо Манганьелло

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

София Вергара с сыном

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