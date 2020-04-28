София Вергара сфотографировалась с племянницей в одинаковых бикини

Вот и на днях колумбийско-американская звезда отдыхала с семьей дома у бассейна и воспользовалась случаем предоставить фолловерам в инстаграме повод для сравнений себя с Клаудией.

Вергара сфотографировалась вместе с ней в черных бикини.

Старая модель 1972 года и новая модель 1992-го,

— подписала она фото.

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И в ответ получила комментарии, что разницу между "моделями" найти сложно.

Обе выглядят так, словно они из 1992 года,

— написал один из комментаторов снимка.

Клаудия — дочь покойного брата Софии Рафаэля Вергары. И если судить по свежим кадрам в инстаграме актрисы, вынужденную изоляцию Клаудия проводит с ней. В минувшие выходные вместе с ними дома находились муж Софии, 43-летний Джо Манганьелло, и 28-летний сын Маноло.

София Вергара с мужем Джо Манганьелло ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP