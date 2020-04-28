Ходила по пятам и снимала: знакомые Муцениеце и Прилучного озвучили неожиданную версию развода

Тогда Агата в социальных сетях заявила, что решение было согласованным, но позже призналась – ей очень больно отпускать Павла, даже несмотря на то, что он использовал ее, а позже и вовсе поднял руку. Тогда в СМИ появилась основная версия – журналисты писали, что причиной расставания стало рукоприкладство и доминирование Прилучного.

Журналистам «7 Дней» художница по костюмам Геля Мигулова рассказала, что Прилучный всегда был очень падок на противоположный пол. Во время съемок актер не стеснялся флиртовать с коллегами-девушками, внимание доставалось и женщинам «за кадром». Так, она сама стала объектом временной симпатии артиста, от чего испытывала большое удовольствие.

Прилучный на площадке заставлял чувствовать себя желанной. Меня от него штырило,

— озвучила интимные подробности она.

Выяснилось, что и сама Агата была не так уж невинна. По словам Мигуловой, Муцениеце часто снимала мужа для своего блога на YouTube, что очень его раздражало, ведь после напряженного рабочего дня перед камерой Павел очень хотел отдохнуть, а Муцениеце практически «ходила по пятам».