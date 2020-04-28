Названа еда, из-за которой растолстел Ким Чен Ын

Бывший главный повар Северной Кореи и личный повар лидера Северной Кореи Ким Чен Ына японец Кендзи Фудзимото, рассказал о том, что могло стать причиной сильной полноты политика. Фудзимото назвал СМИ любимые блюда лидера КНДР, вес которого сейчас составляет 127 килограммов, сообщает издание Mirror.

Повар рассказал, что в 2015 году Ким Чен Ын в течение одного ужина мог выпить две бутылки шампанского Crista по цене 175 фунтов стерлингов (около 220 евро) за каждую бутылку, съесть стейк из Кобе с сыром Эмменталь. В привычный рацион «социалистического лидера» входили не менее роскошные блюда, такие, как говядина Вагью и фуа-гра, чья стоимость достигала 240 фунтов стерлингов (около 270 евро). Наконец, подобно своему отцу, лидер КНДР любит суп из акульих плавников.